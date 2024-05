Domes, die renommierte griechische Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, eröffnet am 15. Juni 2024 das 91 Athens Riviera, The Resort, eine neues, einzigartiges Resort in Athen Als das ultimative Luxus-Cabana-Beach-Club-Erlebnis geplant, wurde dieses Projekt von Grivalia Hospitality entwickelt und von Chadios Architects entworfen. Es soll das erste Hybridmodell für ganzheitliche Lifestyle-Erlebnisse und luxuriöse Unterkünfte werden. Neben der Einführung eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...