Düsseldorf (ots) -Die Talentbunker GmbH, ein neu gegründetes Social Media Recruiting Unternehmen mit Sitz im Herzen von Düsseldorf, bringt frischen Wind in die Welt des Personalwesens. Die Gründer, Kevin und Dilek, beide gebürtige Düsseldorfer, haben es sich zur Mission gemacht, dem Fachkräftemangel in der Region entgegenzutreten und Unternehmen dabei zu helfen, qualifizierte Talente über die sozialen Medien zu rekrutieren.Das Unternehmen hat seinen Sitz im Penthouse-Büro des historischen Bunker Gerresheim, einem Ort, der zur Brutstätte für Kreativität und Innovation geworden ist. Hier entwickelt das Team von Talentbunker innovative Strategien, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die besten Mitarbeiter für ihre Bedürfnisse zu finden.Mit dem Fokus auf die Nutzung von Mobiltelefonen und dem Internet als Hauptkommunikationskanal für potenzielle Bewerber, hat sich Talentbunker als Vorreiter in der Branche etabliert. Durch gezieltes Targeting und ansprechende Kampagnen auf Plattformen wie Instagram, Facebook und LinkedIn ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, in kürzester Zeit qualifizierte Bewerber anzusprechen."Wir sind stolz darauf, ein Teil der Düsseldorfer Unternehmenslandschaft zu sein und einen Beitrag zur Stärkung der lokalen Wirtschaft zu leisten", sagt Mika, Mitgründer von Talentbunker. "Unsere Vision ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die besten Talente zu finden und gleichzeitig das volle Potenzial der sozialen Medien als Recruiting-Tool auszuschöpfen."Die Talentbunker GmbH lädt Unternehmen in Düsseldorf und Umgebung ein, von ihrer Expertise im Bereich Social Media Recruiting zu profitieren und gemeinsam die Zukunft des Personalwesens zu gestalten.Pressekontakt:Kevin Mikail RbibGeschäftsführungTalentbunker GmbHhello@talentbunker.deOriginal-Content von: Talentbunker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174843/5779957