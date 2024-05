Die SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2), ein globaler Marktführer für maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen im Untertagebergbau, hat heute die Finanzzahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. In den ersten drei Monaten erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 12,5 Mio. EUR, was einem leichten Rückgang von 2,3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht (Q1/2023: 12,8 Mio. EUR). Dieser Rückgang spiegelt jedoch eine erhöhte Aktivität in den relevanten Bergbaumärkten wider, insbesondere im Neuanlagengeschäft, das wieder gewachsen ist und wesentlich zum Umsatz beitrug. ...

