Der US-Dollar zieht sich am Mittwoch im Vorfeld der Veröffentlichung des US-VPI weiter zurück. - Abwärtsrevisionen des US EPI für März und Spekulationen über die Unterstützung des chinesischen Immobiliensektors lösen eine Welle der Dollarschwäche aus. - Der US Dollar Index fällt unter 105,00 und geht in den Bereich um 104,00 - Der US-Dollar (USD) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...