Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch zumindest phasenweise weiter zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete bis zu 1,0835 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte April. Per Saldo passierte am Morgen allerdings nur wenig. Zum Franken zeigte der Euro per Saldo ebenfalls eine Seitwärtsbewegung und kostete mit 0,9805 Franken fast genau gleich viel wie am Morgen. Auch zum US-Dollar war die Bewegung gering, am Mittag lag der Kurs bei 0,9055 Franken. ...

