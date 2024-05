AVM hat gleich vier neue Fritzbox-Router vorgestellt. Diese unterstützen unter anderem Wi-Fi 7. Was die Geräte sonst noch auf dem Kasten haben, erfahrt ihr hier. AVM gehört zu den beliebtesten Router-Anbietern in Deutschland. Mit seinen Fritzboxen deckt der Hersteller zahlreiche Nutzungsszenarien für Endnutzer:innen und Provider ab. Auf der Breitbandmesse Anga Com 2024 hat AVM nun vier weitere Fritzbox-Modelle vorgestellt, die künftig bei Kund:innen ...

