Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Highperformr, ein GenAI-Startup, gab heute bekannt, dass es sich eine Startfinanzierung in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar gesichert hat und sein Produkt Highperformr for Teams auf den Markt gebracht hat, eine moderne Plattform für das Management sozialer Medien, die B2B-Unternehmen dabei helfen soll, ihre Investitionsrendite (ROI) aus sozialen Medien zu maximieren, indem sie ihre soziale Präsenz verstärken und ein sinnvolles Engagement fördern.Die Finanzierungsrunde wurde von Venture Highway geleitet, mit Beteiligung von Neon, DeVC und namhaften Angel Investoren. Die Investition wird für Forschung und Entwicklung verwendet, um die KI-Fähigkeiten von Highperformr weiterzuentwickeln und ein starkes Vertriebsnetz aufzubauen."Wir freuen uns, Highperformr auf den Markt zu bringen", sagte Srivatsan Venkatesan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Highperformr. "Unsere Plattform wurde entwickelt, um B2B-Unternehmen in die Lage zu versetzen, das volle Potenzial von Social Media auszuschöpfen und einen echten ROI und Wachstum zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass die Social-Selling-Funktionen von Highperformr Teams in die Lage versetzen können, soziale Medien für die Lead-Generierung und Pflege zu nutzen, während unsere GenAI-Funktionen Workflows automatisieren, um die Akzeptanz und Konsistenz unter den Nutzern zu fördern.""Das Wachstum einer Pipeline mit begrenzten Budgets ist eine Herausforderung, mit der viele CMOs konfrontiert sind", so Ramesh Ravishankar, Mitbegründer und Wachstumsbeauftragter von Highperformr. "Die 95 % der Nutzer, die nicht aktiv online nach Produkten suchen, werden bei Strategien zur Nachfragegenerierung oft übersehen. Wir drehen das Drehbuch um, indem wir uns auf die 95 % der Nutzer konzentrieren, die nicht aktiv online nach Produkten suchen, und eine Community und eine Zielgruppe aufbauen, die für ein sinnvolles Engagement und Konversionen sorgen kann."Die Plattform für soziale Präsenz von Highperformr - Highperformr for Teams - wurde entwickelt, um B2B-Unternehmen dabei zu helfen, ihre Social-Media-Workflows zu rationalisieren, Social Publishing, Scheduling und Crossposting zu unterstützen, die Zusammenarbeit im Team mit Genehmigungs-Workflows zu fördern, Markenbildung durch Mitarbeiterbefürwortung zu unterstützen, Social Selling zu betreiben und Social AI-gesteuerte Analysen und Einblicke zu erhalten.Die Gründer, Sri und Ramesh, verfügen über Erfahrung im Aufbau erfolgreicher CRM-Produkte und wachsender Unternehmen bei Freshworks und Google. Sie lassen sich von der Innovation leiten und helfen Unternehmen dabei, effektiv mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und effizient zu skalieren."Mit der Seed-Finanzierungsrunde und der positiven Resonanz auf unser Produkt wird Highperformr den Social-CRM-Markt aufrütteln und ein Produkt entwickeln, das die LLM- und GenAI-Technologie nutzt, um die Art und Weise neu zu definieren, wie B2B-Unternehmen mit ihrem Publikum in Kontakt treten und ihr Wachstum vorantreiben", so Sri.Informationen zu HighperformrHighperformr ist ein Startup, das im Bereich der GenAI-gesteuerten sozialen Präsenz für B2B-Unternehmen wegweisend ist. Die soziale KI-Plattform von Highperformr hilft Unternehmen dabei, ihren ROI in den sozialen Medien zu steigern, indem sie ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken verstärken und ein sinnvolles Engagement auf den sozialen Plattformen fördern.Highperformr hat es sich zur Aufgabe gemacht, Social CRM neu zu definieren und dabei insbesondere LLM zu nutzen. Die Gründer Sri und Ramesh haben Erfahrung mit dem Aufbau erfolgreicher CRM-Produkte und dem Wachstum von Unternehmen bei Freshworks und Google und setzen sich mit Leidenschaft dafür ein, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten, neu zu gestalten. Highperformr wurde im Juli 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Delaware, USA, sowie Büros in Indien.Besuchen Sie: https://www.highperformr.ai/Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an pr@highperformr.ai.Medienkontakt:Sushma Udipi NagendranMob: +91 9884749149Email: sushma@highperformr.aiFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2412264/Highperformr.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/highperformr-sichert-sich-3-5-millionen-dollar-startkapital-um-b2b-unternehmen-beim-wachstum-durch-verstarkung-ihrer-sozialen-prasenz-zu-unterstutzen-302146213.htmlOriginal-Content von: Highperformr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174846/5780022