Wieder größeres Interesse an Platin

Anzeige / Werbung

Auch wenn die Industrienachfrage sinkt, wird ein Defizit im Platinmarkt erwartet.

Nachdem Platin eher verhalten in das laufende Jahr gestartet war, zieht das Edelmetall nun wieder größere Aufmerksamkeit auf sich. Zuletzt konnte der Platinpreis so die Marke von 1.000 USD pro Unze überwinden. Nach Ansicht von Beobachtern dürfte angesichts eines steigenden Angebots und einer stabilen Nachfrage damit zu rechnen sein, dass das Angebotsdefizit im Platinmarkt zwar Bestand hat, aber zurückgehen wird.



Platinbarren; Quelle: Depositphotos

Der World Platinum Investment Council hatte Anfang der Woche gemeldet, dass das Defizit im ersten Quartal dieses Jahres 369.000 Unzen betrug. Für das Gesamtjahr erwarten die Experten nun ein Marktdefizit von 476.000 Unzen - nach 851.000 Unzen im Jahr 2023. Dabei rechnet der World Platinum Investment Council damit, dass die Gesamtnachfrage nach Platin im laufenden Jahr um 5% zurückgeht. Man geht davon aus, dass die Industrienachfrage sich etwas abschwächen wird. Das Defizit beruhe vor allem auf dem zu erwartenden Angebotsmangel, hieß es.

Überraschender Anstieg der Schmucknachfrage

Gegenüber Kitco News, erklärte Edward Sterck, Director of Research beim WPIC, dass das Platinangebot 2024 rund 7,1 Mio. Unzen betragen dürfte. Das wäre der schwächste Wert, seit der WPIC diese Daten zusammenträgt. Insbesondere das Minenangebot dürfte fallen und das Angebot aus dem Recycling-Sektor nur geringfügig steigen.

Die Experten sind hingegen überzeugt, dass die Platinnachfrage robust bleiben wird und sogar aus dem Schmucksektor wieder verstärktes Interesse zu erwarten ist. Einer einigermaßen überraschenden Statistik zufolge stieg diese in den ersten drei Monaten 2024 nämlich um 5% auf 486.000 Unzen. Insbesondere in Indien, aber auch vielen anderen Regionen außer China stieg die Schmucknachfrage demzufolge stark. Das sei das erste Jahr - die Erholung nach Corona ausgenommen -, dass ein Anstieg im Bereich des Platinschmucks zu beobachten sei, erklärte Sterck.

Im Gegenzug aber dürfte dem WPIC zufolge die Industrienachfrage, die vergangenes Jahr für ein Platindefizit gesorgt hatte, 2024 zurückgehen. Man rechnet mit einem Minus von 15%, weist aber darauf hin, dass die industrielle Verwendung von Platin weiterhin um 17% über dem Durchschnittswert vor der Coronapandemie liege.

Automobilsektor weiter entscheidend

Der entscheidende Markt für Platin ist und bleibt der Automobilsektor. Laut dem WPIC stieg der Platinbedarf aus diesem Bereich im ersten Quartal des Jahres auf 832.000 Unzen, was ein Siebenjahreshoch darstelle. Platin wird in Katalysatoren von Automobilen mit Verbrennungsmotor verwendet und von dort stammen rund 80% der Nachfrage. Aufs Jahr gesehen erwarten die Experten einen Anstieg der Nachfrage aus dem Automobilsektor um 2% auf 3,269 Mio. Unzen.

Nach Ansicht des WPIC würden viele Anleger erkennen, dass es unwahrscheinlich sei, dass E-Mobile die Verbrenner so schnell und vollständig ersetzen würden, wie vielfach angenommen. Es würden also weiterhin Katalysatoren und damit Platin benötigt.

Investmentnachfrage fällt vor allem in Japan und Nordamerika

Laut dem WPIC fielen die Investitionen in Platinbarren und Münzen im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr um 64.000 Unzen. Insbesondere in Japan und den USA ging die Nachfrage zurück, was die Zuwächse in Europa und China wieder ausglich. Insgesamt rechnen die Experten aber doch mit einem zweiten positiven Jahr der Investmentnachfrage in Folge und einem Anstieg auf 99.000 Unzen Platin.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.

Enthaltene Werte: XD0002876395