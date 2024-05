Geelys Elektroauto-Tochter Zeekr hat ihr Debüt an der US-Börse gegeben und verzeichnete gleich einen steigenden Aktienkurs. Wie Ironie mutet allerdings an, dass der lange geplante Börsengang mit dem E-Auto-Handelszwist zwischen den USA und China zusammenfällt. Die Aktien von Zeekr an der New York Stock Exchange werden seit dem Auftakt am 10. Mai unter dem Tickersymbol "ZK" gehandelt. Die durch die Börsennotierung gesammelten Mittel will Zeekr nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...