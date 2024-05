© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon



Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte am Dienstag, er erwarte, dass die US-Inflation in den kommenden Monaten zurückgehen werde. Einige Marktteilnehmer hatten mit weiteren Zinserhöhungen gerechnet."Ich erwarte, dass die Inflation zurückgehen wird", sagte Powell bei einer Diskussion auf einer Bankenkonferenz in Amsterdam. Der Fed-Chef erwartet, dass sich die US-Inflation auf das Niveau der niedrigen monatlichen Inflationsraten vom Ende des letzten Jahres abkühlen werde. Er sagte jedoch, er sei nicht völlig zuversichtlich, was diese Prognose angehe. "Ich würde sagen, dass mein Vertrauen [in diese Vorhersage] nicht mehr so groß ist, wie es war, nachdem ich die Messwerte in den …