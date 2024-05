LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma nach Quartalszahlen und reduzierten Geschäftszielen des Pharmazulieferers von 30 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in dem am 1. Oktober startenden Geschäftsjahr 2024/25 von 18 auf 10 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A3ENQ51