Berlin | Leipzig (ots) -Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding, ein Immobilieninvestor und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Leipzig, Magdeburg, Köln, Hamburg und Frankfurt/Main, agiert seit nunmehr 20 Jahren am deutschen Immobilienmarkt. Mit über 4.000 vermarkteten Wohneinheiten im Single-Sale und knapp 4.500 (Wohn)-Einheiten "under management" besitzt das Unternehmen eine langjährige Expertise und Fachkompetenz in der deutschen Wohnwirtschaft und bietet seinen Käufern und Investoren darüber hinaus alle Dienstleistungen, von der Standortbewertung, über die Projektentwicklung, der Vermarktung und Vermietung, dem Asset,- Property,- und Facility-Management bis hin zur Exit-Strategie, aus einer Hand.Die für das Property Management zuständige Tochtergesellschaft der AS UNTERNEHMENSGRUPPE, die AS Property Management GmbH, kann erneut die erfolgreiche Übernahme als WEG-Verwalter einer Wohnanlage verkünden. Die Beauftragung umfasst das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management für eine neu denkmalgerecht sanierte Wohnanlage in Berlin-Spandau auf einem ehemaligen Flughafengelände. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir abermals innerhalb kürzester Zeit einen Mandanten von unserer Arbeit als Property-Manager überzeugen konnten. Die erneute Beauftragung der AS Property Management GmbH ist ein klares Signal für die strategische Ausrichtung unserer Hausverwaltung" erläutert Andreas Schrobback, Gründer und CEO der AS UNTERNEHMENSGRUPPE. "Der Zugewinn eines weiteren Mandanten für die WEG-Verwaltung unserer Property Management GmbH zeigt uns, wie weitsichtig der Auf-, und Ausbau eines hausinternen Property Managements für uns als Unternehmensgruppe war".Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE als Full-Service Provider"Wir bieten unser vollumfängliches Leistungsspektrum aus Property Management, Asset Management, Facility Management, Projektsteuerung, Projektentwicklung und Investmentmanagement auch für externe, professionelle und semiprofessionelle, Investoren an und stellen darüber hinaus unsere jahrelange Kompetenz und Fachexpertise über alle Etappen der Wertschöpfungskette zur Verfügung. Institutionellen Anleger können hierbei nicht nur das klassische Asset- und Portfolio-Management erwarten, sondern auch sämtliche Dienstleistungen der Investitionsberatung und späterer Exit Strategien. Zu unseren Zielkunden für unser externes Property Management zählen nationale wie internationale institutionelle Investoren, Immobilienfonds, Versicherungskonzerne, Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices u.a.", so Andreas Schrobback weiter.Pressekontakt:AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding GmbHHagenstraße 6714193 BerlinTelefon: +49 30 814042-200Telefax: +49 30 814042-300E-Mail: presse@unternehmensgruppe-as.deOriginal-Content von: AS Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174845/5780065