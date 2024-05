Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG



Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A35JS40



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: n.a.

seit: 15.05.2024

Kursziel: n.a.

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Rating ausgesetzt: Visibilität auf das eigene Geschäft scheinbar gering - massiver Ergebniseinbruch auf Basis des Q1 erwartet



Die CLIQ Digital AG teilte dem Kapitalmarkt per ad-hoc-Mitteilung mit, dass auf Basis der vorläufigen (schwachen) Q1-Zahlen die jüngst kommunizierte Prognose nicht eingehalten werden kann. Konkret wurden die FY-EBITDA-Aussichten nahezu halbiert (26-30 Mio. EUR vs. zuvor: 52-58 Mio. EUR). Uns hat der massive Einschnitt überrascht, da scheinbar die Visibilität auf das eigene Geschäft äußerst gering ist.

Q1: Spürbarer Rückgang der Erlöse - EBITDA bricht noch stärker ein: Nach vorläufigen Berechnungen erzielte CLIQ in den ersten drei Monaten des aktuellen GJ Konzernerlöse i.H.v. 73,0 Mio. EUR, was einem deutlichen qoq- sowie yoy-Rücksetzer von rd. -13% (Q4/23: 84,1 Mio. EUR) bzw. -12% (Q1/23: 82,9 Mio. EUR) entspricht. Erstmals verzeichnete auch die Wachstumssäule Nordamerika einen deutlichen Rückgang von etwa -10% yoy. Auf Ergebnisebene berichtete CLIQ einen massiven Einbruch um rd. 11 Mio. EUR yoy auf 1,9 Mio. EUR, was ein Margenprofil von

