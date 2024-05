© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Der Traum vom schnellen Geld dürfte in der Aktie von AMC Entertainment ausgeräumt sein. Das Unternehmen hat eine neue Kapitalerhöhung bekanntgegeben.Mit Blick auf die durch den Kursanstieg von GameStop ausgelöste Rallye bei Meme-Aktien durften Anleger insbesondere in der Aktie von AMC Entertainment vor einem Engagement gewarnt sein: Schon in den Vergangenheit hatte das Unternehmen Short-Squeezes immer wieder für Kapitalerhöhungen genutzt und den gestiegenen Aktienkurs als Anlass genommen, sich durch die Herausgabe neuer Anteilsscheine zu entschulden. Kapitalerhöhung: 23,3 Millionen neue Aktien Wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben hat, wird es einen solchen Schritt auch nach der …