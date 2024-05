PM 21Shares: Adrians Krypto-Update - Was ist aktuell beim Bitcoin los? 15. Mai 2024 Welche Entwicklungen bewegten den Krypto-Markt der vergangenen Woche? Worauf sollten Krypto-Enthusiasten, -Anleger und -Besitzer aktuell achten? Das erläutert Adrian Fritz, Head of Research des Krypto-ETP-Emittenten 21Shares in seinem kompakten Wochenüberblick. Was ist aktuell beim Bitcoin los? Die nach Marktkapitalisierung weltweit größte Kryptowährung Bitcoin befindet sich aktuell bei einem Kurs von rund 62.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...