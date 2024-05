Graz (ots) -Der Reiseveranstalter Weltweitwandern ruft seine Partner zur Teilnahme am "Global Clean-Up Month" auf - Local Guides gehen mit gutem Beispiel voran und befreien Wanderwege von Unrat.Weg frei für eine saubere Umwelt: Auf den Wander-Erlebnisreisen von Weltweitwandern (https://www.weltweitwandern.com) begleiten Local Guides kleine Wandergruppen durch die wohl schönsten Regionen ihrer Heimatländer weltweit. Um diese schönen Landschaften auch für die Zukunft zu erhalten, ist dem Reiseveranstalter der Schutz der Natur ein großes Anliegen. Sein nachhaltiges Engagement spiegelt sich nicht nur im Reiseprogramm, sondern ebenso in der Unterstützung zahlreicher Initiativen im Bereich Umweltschutz wider. Eine davon ist der "Global Clean-Up Month", eine weltweite Natur-Reinigungsaktion in Anlehnung an diverse nationale "Frühjahrsputzaktionen". In insgesamt 73 Reiseländern rief der Veranstalter seine Partner zur Teilnahme auf. "Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, Aufmerksamkeit für mehr Achtsamkeit wecken und auch auf diese Weise einen weiteren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten", so Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade, der sich mit seinem Team in Graz ebenso an der Aktion beteiligte.Weg frei für saubere Wander-ErlebnisreisenZahlreiche Guides und Team-Mitglieder von Weltweitwandern-Partner-Agenturen aus verschiedensten Regionen beteiligten sich am diesjährigen "Global Clean-Up Month". Sie entsorgten - teils gemeinsam mit Weltweitwandern-Gästen - den Unrat entlang ausgewählter Wegstrecken, auf denen Weltweitwanderer und - wanderinnen auch während ihrer Reisen unterwegs sind.Jordanien - Auf dem Jordan Trail von Wadi Dana bis nach PetraJordanien gilt bei vielen Reisenden als "Arabien für Einsteiger". Doch das Land leidet aktuell unter den Folgen des Israel-Palästina-Konflikts. Attraktionen wie die sonst gern besuchte Felsenstadt Petra sind momentan fast menschenleer - eine Chance für alle, die jetzt in das Land kommen, um seine Vielfalt und Gastfreundschaft kennenzulernen.Weltweitwandern-Partner Tareq nahm am "Global Clean-Up Month" teil und organisierte vor Ort eine großangelegte Abfallsammelaktion bei Aijoun.Die antike Stadt im Norden des Landes besuchen Weltweitwandern-Gäste z.B. am 3. Reisetag der Wander-Erlebnisreise "Jordan Trail, Petra und Rotes Meer (https://www.weltweitwandern.at/jog03)". Die Wanderung durch das geschützte "Aijoun Waldreservat versteht sich als kleines "Warm-up" für die weiteren Touren, die an den nächsten Tagen der 15-tägigen Erlebnisreise folgen.In mehreren Etappen geht es auf dem 73 Kilometer langen Jordan Trail von Wadi Dana bis in die Ruinenstadt Petra, roten Felsen, kargen Steppen und steiniger Wüste inklusive. Nach den Wandertagen wartet auf die kleine Gruppe der erfrischende, krönende Abschluss der Jordanienreise - ein Bad im Roten Meer.: 15-tägige Wander-Erlebnisreise "Jordan Trail, Petra und Rote Meer (https://www.weltweitwandern.at/jog03)" in Jordanien, Termin z.B. 15. bis 29. November 2023, ist ab 3.790 Euro p.P. inkl. Flug direkt beim Veranstalter buchbar. Die CO2-Kompensation der Fluganreisen ist im Reisepreis enthalten.Albaniens vielfältigen Süden entdecken - mit einem Local GuideDorian, Erison und Endrit, die drei Local Guides, die Weltweitwandern-Gäste die schönsten Seiten ihres Heimatlandes Albanien zeigen, sind ambitionierte "Nachhaltigkeitsfans". Für sie war es nur selbstverständlich, an der weltweiten Müllsammelaktion teilzunehmen. Sie sammelten Abfall auf einem Wanderweg in der Nähe von Tirana.Wer Lust hat, die Vielfalt Albaniens in Begleitung der Local Guides kennenzulernen, dem empfiehlt der Reiseveranstalter die abwechslungsreiche 12-tägige Wander-Erlebnisreise "Schätze des Südens (https://www.weltweitwandern.at/alg03)". Mal geht es wandernd durch landschaftlich reizvolle Nationalparks, mal bequem entlang der albanischen Riviera. Der Besuch historischer Städte und UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte darf in Albanien natürlich nicht fehlen.Reisepreis und Buchung: Die 12-tägige Wander-Erlebnisreise durch Albaniens "Schätze des Südens (https://www.weltweitwandern.at/alg03)" ist ab 2.250 Euro p.P. inkl. Flug direkt beim Veranstalter buchbar. Termin ist z.B. 29. August bis 9. September. Die CO2-Kompensation der Fluganreisen ist im Reisepreis enthalten.Give me five: Inselhüpfen auf den AzorenWohl kaum eine andere Inselgruppe in Europa hinterlässt so viele Eindrücke wie die Azoren. Das Wechselspiel aus saftig grünen Wiesen und beeindruckenden Überbleibseln von vergangenen Vulkanausbrüchen gibt es nirgendwo so wie hier. Auch Weltweitwandern-Partner und Local Guide Oliver ist dem grünen Atlantikarchipel verfallen und nennt die Azoren seit mehr als zehn Jahren sein Zuhause. Selbstverständlich setzt er sich ebenso für den Erhalt der einmaligen Insellandschaft ein und nahm mit Begeisterung an der Clean-Up-Aktion teil. Oliver motivierte kurzerhand seine Weltweitwandern-Reisegruppe für die Aktion: Gemeinsam säuberten sie einen Küstenabschnitt im Norden der Insel São Miguel, eine der Azoreninseln, die die Gäste während ihrer Wander-Erlebnisreise "Olivers Azoren (https://www.weltweitwandern.at/ptg01)" aktiv erkunden. "Die Inselwelt der Azoren hat uns begeistert. Als kleines Dankeschön und unseren Beitrag, um die Schönheit dieses Juwels zu erhalten, haben wir uns gerne an der Clean-Up-Aktion beteiligt", so Weltweitwanderin Karin.Jede der insgesamt neun Inseln des Archipels hat ihren eigenen Charakter. Auf der gut zweiwöchigen Wander-Erlebnisreise werden ganze fünf von ihnen besucht. Von azurblauen Kraterseen bis hin zu urwüchsiger Vegetation ist alles dabei.Reisepreis und Buchung: Die 16-tägige Wander-Erlebnisreise "Olivers Azoren" ist ab 3.450 Euro p.P. inkl. Flug direkt beim Veranstalter buchbar. Termine sind z.B. im Juni, August und September. Die CO2-Kompensation der Fluganreisen ist im Reisepreis enthalten.Weitere Informationen unterwww.weltweitwandern.comPressekontakt:WELTWEITWANDERN GmbHChristoph BacherGaswerkstraße 99, A-8020 Grazpresse@weltweitwandern.com+43 (0) 316 583504-12Original-Content von: WELTWEITWANDERN GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162920/5780106