Forge Resources beginnt mit umfassenden Bodenuntersuchungen und Pilotbohrungen beim vollständig genehmigten Kohleprojekt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 15. Mai 2024 - Forge Resources Corp. ("FRG" oder das "Unternehmen") (CSE: FRG - WKN: A40AT2 - FRA: 5YZ) freut sich, den Beginn umfassender Bodenuntersuchungen und Pilotbohrungen bei La Estrella, einem vollständig genehmigten Kohleprojekt in Santander, Kolumbien, bekannt zu geben.

Das Unternehmen hat eine wichtige Phase seines Erschließungsprojekts eingeleitet, indem es in Zusammenarbeit mit Construterra S.A.S. mit Bodenuntersuchungen begonnen hat. Das Hauptziel besteht darin, das Gebiet zu charakterisieren und das stratigrafische Profil des Untergrunds zu bestimmen, was für das bevorstehende Explorations- und Großprobenprogramm von entscheidender Bedeutung ist.

Zu den wichtigsten Aspekten der Bodenuntersuchungen gehören:

Technischer Bericht mit detaillierten Ergebnissen der Bodenuntersuchung und Empfehlungen für die Eignung der Fundamente und die Bauparameter.

Geologische, geomorphologische und geologisch-strukturelle Charakterisierung des Untersuchungsgebiets.

Klassifizierung des Bodens nach den NSR-10-Normen, Identifizierung von besonderen Untergrundbedingungen und Empfehlung von entsprechenden Kontrollmaßnahmen.

Bohrung von sechs Bohrlöchern an verschiedenen Stellen des Untersuchungsgebiets mit der SPT-Perkussionsbohrmethode gemäß INV E-111-07.

Zusätzlich zu den Bodenuntersuchungen wird das Unternehmen Pilotbohrungen durchführen, die am oder um den 28. Mai 2024 beginnen und mindestens 170 lineare Meter Oberflächenbohrungen im Durchmesser HQ3 in einem Winkel von -8º umfassen werden. Der Zweck dieser Bohrungen ist es, die Bodenbedingungen des Abstiegs zu verstehen, der für das Programm zur Entnahme von Kohle-Großproben erschlossen werden soll, und die zukünftige Erschließung des Abstiegs zu steuern.

Gleichzeitig hat Geominas SA die Arbeiten an der Plattform für das Projekt abgeschlossen, einschließlich der endgültigen Topographie und der Erdbewegungsarbeiten. Auch im Bereich des geplanten Portals wurde mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen, um die Grundlage für die Bohrungen und den eventuellen Bau des Portals für die Erschließung des Abstiegs zu schaffen.

Cole McClay CEO erklärt dazu: "Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserem Erschließungsprojekt; die umfassenden Bodenuntersuchungen und Pilotbohrungen werden uns entscheidende Erkenntnisse für die nächste Phase unseres Projekts liefern."

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südöstlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 40 %ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Im Namen des Boards

Cole McClay

Chief Executive Officer

Investor Relations:

info@benjaminhillmining.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralgrundstücke. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um Safe Harbor.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75581Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75581&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34630Q1090Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18099613-forge-resources-beginnt-umfassenden-bodenuntersuchungen-pilotbohrungen-genehmigten-kohleprojekt