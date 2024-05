Nemetschek: Kaufsignal nach Stabilisierung!

Abo-Umstellung trägt Früchte!

Rückblick

Nemetschek vertreibt Softwarelösungen, welche in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Der Bausoftwareanbieter hat im ersten Quartal der schwachen Baukonjunktur getrotzt und dabei vor allem gute Geschäfte mit seinen Abonnementmodellen gemacht. Nachdem es mit den Kursen bis im April nach unten ging, konnte sich die Aktie mittlerweile stabilisieren.

Nemetschek-Aktie: Chart vom 15.05.2024, Kürzel: NEM, Kurs: 86.00 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 86 Euro würde ein Kaufsignal generieren und könnte weitere Käufer anziehen.

Mögliches bärisches Szenario

Schlusskurse unterhalb der Range der letzten Tage würden das positive Szenario negieren.



Meinung

Der Digitalisierungsdruck in der Baubranche steigt kontinuierlich. Viele Unternehmen haben Nachholbedarf, was Nemetschek weiterhin gute Geschäfte bescheren sollte. Zinssenkungen würden der Bau-Branche wieder Rückenwind geben. Ein Ausbruch der Aktie aus der Konsolidierung der letzten Tage wäre als Kaufsignal zu werten. Bei weiterer Stärke könnte die Eröffnung einer Long-Position in dem Papier des Bausoftware-Spezialisten aussichtsreich sein.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 9.80 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7.42 Mio. EUR

Meine Meinung zu Nemetschek ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.05.2024

