Berlin - Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde im laufenden Jahr nur um 0,2 Prozent wachsen, sagte der Wirtschaftsweise Martin Werding am Mittwoch in Berlin.



Bisher hatte das Gremium 0,7 Prozent Wachstum prognostiziert. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.





