Wien (pta/15.05.2024/14:14) - * Frequentis' Anteile an Nemergent Solutions wurden von 15% auf 25% erhöht * Die erhöhte Beteiligung stärkt Frequentis' Position im Markt für sicherheitskritische Kommunikation (MCX)

Im Jahr 2020 hat Frequentis 15% der Anteile an Nemergent Solutions erworben und das spanische Unternehmen hat sich rasch zu einem internationalen Experten in MCX-Technologien entwickelt. Nemergent hat erheblich zu Projekten im öffentlichen Verkehr und der öffentlichen Sicherheit beigetragen, mit der Lieferung von Software für Application Services und mobilen Terminals für Notfalldienste. Die Erhöhung der Anteile stärkt Frequentis' Engagement für die Lieferung innovativer MCX-Lösungen, darunter die MissionX-Lösung, die sicherheitskritische Dienste über Breitband-Kommunikationsnetze der nächsten Generation ermöglicht.

"Die Erhöhung unserer Beteiligung unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung von MCX-Technologien. Nemergent Solutions bringt wertvolle Expertise bei MCX-Backend-Lösungen und ergänzt somit unsere Bestrebungen, unsere MCX-Lösung MissionX für den globalen Markt zu erweitern", sagt Norbert Haslacher, CEO Frequentis.

Aus dieser Zusammenarbeit entstand eine optimierte kritische Kommunikationstechnologie für Netze in bestimmten und begrenzten geografischen Gebieten, die für eine landesweite Einführung skalierbar ist und von bis zu 500.000 Endnutzer:innen verwendet werden kann. Mit der erhöhten Beteiligung will Frequentis die Expertise von Nemergent nutzen, um MCX-Produkte weiterzuentwickeln und so die Breitband-Kommunikation der nächsten Generation global zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr, Frequentis in einer frühen Phase unserer Unternehmensentwicklung als internationalen Player und Partner gefunden zu haben. Dies ermöglicht uns ein nachhaltiges Wachstum in unserem Spezialgebiet. Wir sind entschlossen, gemeinsam die vielen internationalen Chancen für die MissionX-Lösung bestmöglich zu nutzen", sagt Jose Oscar Fajardo, CEO Nemergent Solutions.

Da MCX weiterhin eine wichtige Säule der Innovation im Frequentis-Lösungsportfolio darstellt, ist diese Partnerschaft entscheidend für die weitere Entwicklung und Integration von Nemergents MCX-Produkten in die Frequentis MCX-Lösung MissionX. Zugleich stärkt sie Frequentis' Engagement für die Bereitstellung spezialisierter Lösungen für sicherheitskritische Umgebungen.

Nemergent und Frequentis haben gemeinsam am BroadWay-Projekt ( https://www.broadway-info.eu/ ) gearbeitet, das die Bereitstellung grenzenloser sicherheitskritischer Breitband-Kommunikation für Beschäftigte im Bereich der öffentlichen Sicherheit in ganz Europa zum Ziel hat.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit rund 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an 49.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

