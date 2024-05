Die Inflation in den USA hält sich hartnäckiger als angenommen. Diese Tatsache betonte Fed-Chef Powell bereits am Dienstag und sie spiegelt sich nun auch in den jüngsten Daten wider. Im April stiegen die Konsumentenpreise um 3,4 Prozent im Jahresvergleich und damit genauso stark wie von den Experten erwartet. Die Indizes steigen in erster Reaktion.Auch die Kernrate stieg mit 3,6 Prozent exakt so stark an wie von den Experten im Vorhinein prognostiziert. Die Konsumentenpreise legten im Monatsvergleich ...

