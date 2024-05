ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1150 US-Dollar belassen. Der Umsatz des KI-Spezialisten könnte 26 Milliarden Dollar erreicht haben, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er liegt damit über den Marktschätzungen. Dies gelte auch für seine Prognose für das zweite Geschäftsquartal. Für den Gewinn je Aktie sind Arcuris Schätzungen ebenfalls höher als jene am Markt./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 03:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 03:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

