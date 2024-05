Die Einzelhandelsumsätze in den USA waren im April praktisch unverändert - Der US Dollar Index bleibt tief im negativen Bereich unter 105,00 - Das US Census Bureau berichtete am Mittwoch, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im April auf Monatsbasis mit 705,2 Mrd. $ praktisch unverändert geblieben sind. Dieser Wert folgte auf den im März verzeichneten ...

