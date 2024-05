© Foto: Zoonar | Derich Anrey - picture alliance



Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Hut 8 hat am Mittwochmittag seinen Geschäftsbericht für das erste Quartal vorgestellt. Der ist zufriedenstellenden ausgefallen.Nach dem Ende April vollzogenen Bitcoin-Halving herrschte gegenüber der Mining-Branche große Unsicherheit: Wie würden sich die halbierten Belohnungen für das Schürfen neuer Bitcoin auf die Unternehmensergebnisse auswirken? Krypto-Rallye lässt Gewinn explodieren Für erste Entwarnung könnte das am Mittwoch von Hut 8 vorgelegte Quartalsergebnis sorgen, denn das ist vor allem beim Ertrag weitaus besser ausgefallen, als der Markt erwartet hatte. Zwar verfehlte das Unternehmen mit 51,7 Millionen US-Dollar die Umsatzerwartungen in Höhe von …