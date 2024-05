EQS Newswire / 14.05.2024 / 10:00 CET/CEST

TAIPEI, TAIWAN - Media OutReach Newswire - 14. Mai 2024 - Die "Fastener Taiwan" wird in diesem Sommer vom 5.-7. Juni abgehalten. Auf dieser herausragenden Veranstaltung der Schrauben- und Befestigungsmittelbranche werden bahnbrechende Innovationen von mehr als 300 führenden Herstellern präsentiert, wobei ein bemerkenswertes Wachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist.



Lebhafte Atmosphäre auf der Fastener Taiwan

Wegweisende Spitzenleistungen im globalen Sektor für Befestigungselemente



Diese Veranstaltung, die im Industriezentrum von Südtaiwan angesiedelt ist, bildet eine entscheidende Schnittstelle für die Lieferkette von Befestigungselementen, fördert die Zusammenarbeit und unterstützt die betriebliche Effizienz. Diese strategische Positionierung rationalisiert nicht nur die Beschaffungsprozesse, sondern führt auch zu einer deutlichen Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands bei der Beschaffung von Befestigungslösungen.



Zu den Ausstellern bei dieser Messe für Verbindungselemente gehören Branchengrößen wie der führende Schraubenzulieferer ZYH YIN ENTERPRISE CO., LTD, der als Hauptlieferant für bekannte Marken wie IKEA fungiert, und Boltun, der zu den Top Ten der weltweiten Hersteller von Verbindungselementen für die Kfz-Branche zählt. Unter den weiteren bekannten Teilnehmern findet man CHUN YU, das für die Herstellung von Schrauben für Taipei 101 bekannt ist, und LU CHU SHIN YEE, das sich auf die Herstellung von Verbindungselementen für Halbleiteranlagen spezialisiert hat. Des Weiteren haben andere Aussteller ihre Position in der Wertschöpfungskette von hochwertigen Industrieprodukten mit zukunftsweisenden Produkten wie kleinen künstlichen Zahnwurzeln oder Befestigungselementen für die Luftfahrtbranche gefestigt.



Übergang zur umweltfreundlichen Nachhaltigkeit



Die Branche sieht sich jedoch mit der großen Herausforderung eines Übergangs zu einer umweltfreundlichen Nachhaltigkeit konfrontiert. Mit 248 CO 2 -intensiven Produkten, die im CO 2 -Grenzausgleichssystem (CBAM) der Europäischen Union aufgelistet werden, ist die Branche der Stahlbefestigungselemente besonders stark betroffen.



Um sich dem globalen Trend nach mehr Nachhaltigkeit anzupassen, fördert Fastener Taiwan die Werte der ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit in der Branche. Die Einführung des "ESG Pioneer"-Abzeichens dient dazu, Aussteller hervorzuheben, die gemäß internationalen ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) zertifiziert wurden, was die Sichtbarkeit der ESG-konformen Unternehmen erhöht.



Förderung von Innovationen und Verantwortung für die Umwelt



Auf dieser Messe werden zum ersten Mal zwei große Pavillons eingeführt: die "High Value Fastener Gallery" (Galerie für hochwertige Befestigungselemente), worin die Vielseitigkeit von hochwertigen Befestigungselementen bei verschiedenen Industrieanwendungen gezeigt wird, und die "Sustainability Zone" (Nachhaltigkeitsbereich), welche energiesparende und CO 2 -reduzierende Anwendungen zusammen mit Initiativen zur Abfallaufbereitung vorstellt. Diese Anstrengungen treiben die Entwicklung einer Kreiswirtschaft voran und helfen Unternehmen dabei, grüne Lösungen für ihre Produktionslinien zu finden. Zusätzlich wird auf dieser Messe das ‚Global Fastener Forum' abgehalten, auf dem über die Auswirkungen von CBAM auf die Befestigungsmittelbranche diskutiert wird.



Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: www.fastenertaiwan.com.tw/en/



