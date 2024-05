St. Gallen - Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar bleibt weiterhin auf Wachstumskurs. So legte der Umsatz im Startquartal um mehr als ein Viertel zu. Wegen höheren Kosten für Sportrechte verblieb unter dem Strich jedoch ein Verlust. Von Januar bis März stieg der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 28 Prozent auf 266 Millionen Euro, wie das an der Nasdaq kotierte St. Galler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn ...

