VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass Actions Technology (688049.SH), ein Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigung für AIoT mit geringem Stromverbrauch, die energieeffiziente und funktionsreiche 2,5D-Grafikprozessoreinheit (GPU) IP von VeriSilicon in seine hochintegrierten dualen Bluetooth-Smartwatch-SoC-Serien, ATS3085S und ATS3089, eingeführt hat.

Die Smartwatch-SoCs die Serien ATS3085S und ATS3089 von Actions Technology zeichnen sich durch einen niedrigen Stromverbrauch und eine hohe Bildwiederholrate aus und bieten eine hervorragende Grafikleistung mit 2D+2,5D Dual-GPU-Hardwarebeschleunigung und Unterstützung für JPEG-Hardwaredecoding. Diese SoCs mit ihrem hohen Integrationsgrad ermöglichen es, dass ein einziger Chip Bildschirme ansteuert, Sport- und Gesundheitsalgorithmen ausführt, Bluetooth-Anrufe tätigt, lokale Audio-Dekodierung anbietet und Bluetooth-Audioübertragung für True Wireless Stereo (TWS)-Headsets liefert. Damit werden ausgereifte Bluetooth-Single-Chip-Lösungen in Dual-Mode mit Unterstützung von Low-Power-Bluetooth 5.3 für Endprodukte wie Smart-Armbänder und Smartwatches bereitgestellt. Derzeit werden Smartwatches mit SoCs der Serien ATS3085S und ATS3089 serienmäßig produziert und auf den Markt gebracht.

Die 2,5D-GPU-IP von VeriSilicon wurde speziell für MCU- und MPU-Anwendungen entwickelt, die hardwarebeschleunigte UI-Display-Effekte (User Interface) erfordern. Sie ist in der Lage, Vektoren, Skalare und Bilder in stromsparenden Modi zu rendern und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige Grafikverarbeitungsfunktionen sowie eine hervorragende Bildausgabe. Sie enthält den vom Unternehmen selbst entwickelten kompakten Low-Level-VGLite-API-Treiber zur Unterstützung der gängigen Light and Versatile Graphics Library (LVGL), der die Erstellung visuell ansprechender UI auf einer Vielzahl von Hardware-Plattformen ermöglicht und die Größe der Ressourcen darauf effektiv reduziert. Die GCNanoUltraV 2.5D GPU unterstützt außerdem Scalable Vector Graphics (SVG) mit dem Open-Source-Tool SvgVGLiteRenderer von VeriSilicon, das SVG-Dateien parst und SVG-Inhalte über die VGLite API rendert. Die 2,5D-GPU-IP von VeriSilicon bietet erweiterte Unterstützung für Baidu Maps und unterschiedliche Offline-Kartenformate, was Nutzern ein umfassenderes und besseres interaktives Erlebnis bietet.

Zhenyu Zhou, Chairman und CEO von Actions Technology, sagte: "Die 2,5D-GPU-IP von VeriSilicon versorgt unsere Smartwatch-SoCs mit führenden Grafik-Rendering-Funktionen, die flüssigere UI-Interaktionen und ansprechende visuelle Effekte ermöglichen. Der Einsatz dieser Technologie verbessert das Benutzererlebnis von Smartwatches erheblich, erfüllt die unterschiedlichen Bedürfnisse des globalen Marktes und erhöht damit unsere Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Wearable-Markt."

"Während sich die Auflösungen und Bildwiederholraten von Smartwatch-Bildschirmen weiter verbessern, steigen auch die Anforderungen der Kunden an die GPU-Leistung. VeriSilicon hat die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden effektiv erfüllt und treibt die Entwicklung von Wearable-Anwendungen durch kontinuierliche technologische Innovation und den aktiven Aufbau eines Ökosystems für wichtige GPU-Anwendungen voran", sagte Wei-Jin Dai, Executive VP und GM des Bereichs IP bei VeriSilicon. "Unsere 2,5D-GPU-IP bietet nicht nur leistungsstarke Grafikverarbeitungsfunktionen, sondern verbessert auch das Leistungs-/Stromverbrauchsverhältnis der Smartwatch-SoCs von Actions Technology, um den Anforderungen von Nutzern gerecht zu werden, die sie über einen längeren Zeitraum tragen."

Über Actions Technology

Actions Technology (688049.SH) ist ein führendes, chinesisches, fabrikloses Halbleiterunternehmen für AIoT mit geringem Stromverbrauch. Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige und latenzarme drahtlose Audioerlebnisse, die sich gleichzeitig durch Energieeffizienz auszeichnen. Seine Kernkompetenzen umfassen Hochleistungs-Audio-ADC/DAC, Sprachvorverarbeitung, Codierung und Decodierung von Audio und Audio-Nachverarbeitungstechnologien, die eine überlegene Audiosignalkette ermöglichen. Darüber hinaus hat sich Actions Technology auf drahtlose Verbindungen mit niedriger Latenz spezialisiert, wobei Bluetooth RF-, Basisband- und Protokoll-Stack-Technologien im Mittelpunkt stehen. Weitere Informationen über die Actions®-Plattform für hohe Qualität und niedrige Latenzzeiten finden Sie unter www.actionstech.com

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

