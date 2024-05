Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Handelsinvest - mergers

The last day of trading below sub-funds issued by Investeringsforeningen Handelsinvest at Nasdaq Copenhagen will be 24 May 2024. The sub-funds will be merged with sub-funds issued by Investeringsforeningen Jyske Portefølje. The continuing sub-funds issued by Jyske Portefølje are not admitted to trading on Nasdaq Copenhagen. ISIN: DK0060774479 ---------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Defensiv 10 (AK) ---------------------------------------------------- Last day of trading: 24 May 2024 ---------------------------------------------------- Short name: HAID10A ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 131858 ---------------------------------------------------- ISIN: DK0060774552 ---------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Defensiv 30 (AK) ---------------------------------------------------- Last day of trading: 24 May 2024 ---------------------------------------------------- Short name: HAID30A ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 131859 ---------------------------------------------------- ISIN: DK0060774636 ---------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Offensiv 60 (AK) ---------------------------------------------------- Last day of trading: 24 May 2024 ---------------------------------------------------- Short name: HAIO60A ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 131860 ---------------------------------------------------- ISIN: DK0060774719 ---------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Offensiv 80 (AK) ---------------------------------------------------- Last day of trading: 24 May 2024 ---------------------------------------------------- Short name: HAIOF80A ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 131861 ---------------------------------------------------- ISIN: DK0061140910 -------------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Defensiv 10 Akk (AK) -------------------------------------------------------- Last day of trading: 24 May 2024 -------------------------------------------------------- Short name: HAID10AKK -------------------------------------------------------- Orderbook ID: 174505 -------------------------------------------------------- ISIN: DK0061141058 -------------------------------------------------------- Name: Handelsinvest Offensiv 80 Akk (AK) -------------------------------------------------------- Last day of trading: 24 May 2024 -------------------------------------------------------- Short name: HAIO80AKK -------------------------------------------------------- Orderbook ID: 174533 -------------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66