Mit der ProSecura GmbH hat sich ein weiteres Maklerunternehmen der blau direkt Gruppe angeschlossen. Mit der Übernahme will blau direkt nicht nur seine Präsenz in Hessen und Bayern stärken, sondern auch das Ziel vorantreiben, ein Kompetenzzentrum für Gewerbe- und Industrielösungen zu gründen. Die Konsolidierung im Maklermarkt schreitet voran: blau direkt hat eine weitere Übernahme bekannt gegeben. Nachdem sich erst vor Kurzem die Leipziger Kopsch GmbH & Co. KG dem Lübecker Maklerpool angeschlossen ...

