DJ Slowakischer Ministerpräsident Fico angeschossen und verletzt

Von Thomas Grove und Laurence Norman

LONDON (Dow Jones)--Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wurde bei einem Treffen mit Anhängern in einer Stadt rund 190 Kilometer außerhalb der Hauptstadt von einem unbekannten Schützen angeschossen und verwundet. Der Schütze wurde in der slowakischen Stadt Handlova nordöstlich von Bratislava festgenommen, teilte Partei von Fico mit. Fico wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand sei unklar. Eine Sprecherin des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, sagte, Brüssel sei informiert worden, dass Fico am Leben sei. "Er wurde angeschossen", sagte Peter Balazovic, Mitglied von Ficos Partei Smer. "Wir wissen noch nicht, wie es ihm geht."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 10:10 ET (14:10 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.