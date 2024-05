DJ Scholz erschüttert über Attentat auf Fico

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich entsetzt über den Anschlag auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico gezeigt, der Medienberichten zufolge durch Schüsse verletzt worden ist. "Die Nachricht vom feigen Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico erschüttert mich sehr", betonte Scholz über den Kurznachrichtendienst X. "Gewalt darf keinen Platz haben in der europäischen Politik", mahnte der Kanzler. "In diesen Stunden sind meine Gedanken bei Robert Fico, den Angehörigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Slowakei", so Scholz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 10:11 ET (14:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.