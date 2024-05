Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in den USA fielen im April etwas schwächer aus als erwartet, so Enrique Diaz Alvarez, Chief Financial Risk Officer bei Ebury.Der kritische Kernindex, der die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie ausklammere, sei jedoch wie erwartet im April um etwas mehr als 0,3% gestiegen. Diese Zahl entspreche einer auf das Jahr hochgerechneten Inflationsrate von etwa 4% und liege damit immer noch deutlich über dem Zielwert der FED. ...

