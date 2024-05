© Foto: Deutsche Bank



Ein Drittel der STOXX-600-Unternehmen hat in der aktuellen Berichtssaison Zahlen vorgelegt. Die Gewinne stiegen um 5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Chef-Anlagestratege Ulrich Stephan sieht Potenzial für mehr.Dies liege vor allem an einer besseren Weltkonjunktur. "Sowohl die OECD als auch der Internationale Währungsfonds haben ihre Wachstumsprognosen nach oben korrigiert. Unsere wichtigsten Handelspartner, die USA und China, zeigen ein robustes Wachstum. In den USA bleibt das Wachstum trotz Rezessionsängsten stark, und China hat durch neue wirtschaftliche Maßnahmen zusätzlichen Auftrieb bekommen", so der Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Stephan …