Bratislva - Der slowakische Premierminister Robert Fico ist angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Handlová, etwa 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, wie der Nachrichtensender TA3 berichtet. Fico war dort im Haus der Kultur mit Anhängern zusammengetroffen. Die Polizei riegelte den Tatort ab, ein Verdächtiger sei festgenommen worden, hies es. Der Rettungsdienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...