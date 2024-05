FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz von 280 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Operativ habe der Versicherer ein insgesamt solides erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit seien bereits 27 Prozent des Mittelpunkts der diesjährigen Zielspanne erreicht. Dies spreche dafür, dass sich die Jahresziele im Laufe des Jahres als konservativ erweisen könnten. Realistisch erscheine ihm ein operatives Ergebnis am oberen Ende der Zielspanne./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 16:27 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 16:32 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

