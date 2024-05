Das Wertpapier von FMC notiert am Mittwoch leichter. Der jüngste Kurs betrug 63,56 US-Dollar. An der Börse liegt die FMC-Aktie gegenwärtig im Minus. Das Papier verbilligte sich um 2,71 US-Dollar. Aktuell kostet die Aktie von FMC 63,56 US-Dollar. Das Wertpapier von FMC hat sich damit heute bislang schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt, gemessen am S&P 500 .

Den vollständigen Artikel lesen ...