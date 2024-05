Der Goehring Rozencwajg Resources Fund, der im letzten Jahr aufgelegt wurde, erreicht den Meilenstein organisch und ohne Seeding

Goehring Rozencwajg, eine Investmentgesellschaft für natürliche Ressourcen, gab heute bekannt, dass ihr OGAW-Fonds, der Goehring Rozencwajg Resources Fund ("der Fonds"), im Jahr seit seiner Auflegung im Mai 2023 ein verwaltetes Vermögen von 100 Millionen USD überschritten hat.

Der Fonds war für qualifizierte Anleger in Großbritannien, der Schweiz, Hongkong und Singapur erhältlich. Es wurde ein Antrag auf Auflegung eines britischen Feeder-Fonds für den britischen Retail-Markt gestellt, und der Fonds wird derzeit für den Vertrieb in Deutschland registriert. Der Fonds verfolgt dieselbe Anlagephilosophie wie der in den USA ansässige Goehring Rozencwajg Mutual Fund und investiert vorwiegend in Rohstoffaktien, darunter auch in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihrer Meinung nach am meisten von einem Anstieg der zugrunde liegenden Rohstoffpreise profitieren werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde kein Seeding eingesetzt. Das rasche organische Wachstum des Fonds kann auf die große weltweite Anhängerschaft zurückgeführt werden, die Goehring Rozencwajg im Laufe der Jahre auf den Rohstoffmärkten dank ihres Research und ihrer Vordenkerrolle aufgebaut hat.

"Wir sind stolz darauf, mit dem OGAW-Fonds in so kurzer Zeit den Meilenstein von 100 Millionen USD zu erreichen", sagte Adam Rozencwajg, geschäftsführender Gesellschafter von Goehring Rozencwajg. "Der Fonds verzeichnet ein hervorragendes Wachstum dank unseres großen internationalen Publikums, das im letzten Jahr endlich die Gelegenheit hatte, bei uns zu investieren. Wir freuen uns darauf, weiterhin Renditen für unsere Investoren im In- und Ausland zu erzielen."

Rozencwajg fuhr fort: "Nach jahrelanger Unterinvestition fehlt es den Rohstoffindustrien an Kapital, und neue Lieferquellen, die die globale Entwicklung vorantreiben könnten, sind nicht erschlossen worden. Wir glauben, dass wir am Anfang eines Bullenmarktes stehen, aber die Wahl der richtigen Sektoren, um kurz- bis mittelfristig Kapital zu investieren, ist für Anleger, die die attraktiven Renditen nutzen wollen, entscheidend."

Über Goehring Rozencwajg:

Goehring Rozencwajg ist eine Investmentgesellschaft für natürliche Ressourcen, die mit Hilfe von eigenem Research und einer konträren Anlagephilosophie Werte in Rohstoffen aufspürt. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Bereich der Rohstoffinvestitionen strebt Goehring Rozencwajg über einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren eine Performance an, die im oberen Quartil ihrer Vergleichsgruppe liegt. Sie verwalten derzeit 650 Millionen USD im Namen ihrer Kunden. Ihr Research kann unter www.gorozen.com/blog eingesehen werden.

