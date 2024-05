Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung gab heute bekannt, dass CRN , eine Marke von The Channel Company, Noel Loughrin, Katherine Hou und Kristen Petruzzelli in die Liste der Women of the Channel für 2024 aufgenommen hat.

Diese Channel-Leader sind ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von Laserfiche, zu dem auch der Ausbau der Präsenz und der Expertise des Laserfiche-Channels in verschiedenen Branchen gehört. Loughrin, Hou und Petruzzelli engagieren sich für die Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützung, die es Lösungsanbietern ermöglichen, den digitalen Wandel in Unternehmen auf der ganzen Welt voranzutreiben.

Als Senior Strategic Solutions Manager für den öffentlichen Sektor ist Loughrin eine leidenschaftliche Technologin und Verfechterin von Laserfiche. Loughrin arbeitet mit Organisationen auf lokaler, bundesstaatlicher und föderaler Ebene sowie im Bildungswesen zusammen, um einen Wandel für Wähler, Studenten und Mitarbeiter zu bewirken. Sie stellt ihr Fachwissen über den öffentlichen Sektor in den Dienst der Laserfiche-Vertriebspartner, indem sie strategische Technologiepartnerschaften fördert und sich für Integrationen einsetzt, die den Bekanntheitsgrad steigern, neue Möglichkeiten eröffnen und die Kundenbindung fördern.

Hou ist eine Gebietsleiterin und eine vertrauenswürdige Ressource und Fürsprecherin für Laserfiche Vertriebspartner. Sie konzentriert sich auf strategische Kampagnen, die Partner unterstützen und die Marke Laserfiche verstärken. Hou setzt sich dafür ein, bei Branchenveranstaltungen das Bewusstsein für Laserfiche zu schärfen, das Vertrauen zwischen Laserfiche und seinen Vertriebspartnern zu fördern und in Zeiten sich schnell ändernder sozioökonomischer Bedingungen als zuverlässige Ressource zu dienen.

Als Senior Customer Success Manager widmet sich Petruzzelli der Verbesserung des Laserfiche-Kundenservices und der Rationalisierung von Betriebsabläufen. Vor kurzem hat sie die Servicestandards optimiert, indem sie neue Richtlinien und Verfahren einführte, um Zeit für Kunden und Lösungsanbieter zu sparen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Jedes Jahr hebt CRN Frauen aus Hersteller-, Vertriebs- und Lösungsanbieterorganisationen hervor, deren Visionen und Führungsqualitäten einen positiven Einfluss auf die Technologiebranche haben. Die CRN 2024 Women of the Channel sind kreative, strategische Führungspersönlichkeiten, die sich ständig dafür einsetzen, ihre Fähigkeiten für Innovationen und den Erfolg ihrer Partner und Kunden einzusetzen.

Mit dieser Anerkennung ehrt CRN diese weiblichen Führungskräfte für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement zur Förderung von Channel Excellence.

"Es ist ein großes Privileg, die bemerkenswerten Leistungen dieser weiblichen Führungskräfte im IT-Channel zu ehren", sagte Jennifer Follett, VP, U.S. Content und Executive Editor, CRN bei The Channel Company. "Jede Frau auf der Liste hat ihr Engagement für Innovation und Führungsstärke bewiesen, das ihre Unternehmen voranbringt und die Transformation und den Erfolg im IT-Channel vorantreibt."

"Im vergangenen Jahr haben diese Führungspersönlichkeiten zielstrebig daran gearbeitet, nicht nur unsere Channel-Präsenz auszubauen, sondern auch unsere Wiederverkäufer zu stärken und ein kundenorientiertes Partner-Ökosystem zu schaffen, das unsere Lösungsanbieter ermutigt und befähigt, mit Laserfiche zu wachsen", sagte Vicki VanValin, Vice President of Sales bei Laserfiche. "Diese Anerkennung von CRN unterstreicht unser Engagement für das Laserfiche Solution Provider Program, das für das Wachstum von Laserfiche und die Verwirklichung unserer Vision von entscheidender Bedeutung ist."

Die Liste der "Women of the Channel 2024" wird in der Juni-Ausgabe des CRN Magazins veröffentlicht, die Online-Berichterstattung beginnt am 13. Mai unter www.CRN.com/WOTC.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche ist der Pionier des papierlosen Büros mit Enterprise Content Management. Heute umfasst Laserfiches Cloud-first-Entwicklungsansatz Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Umwandlung in digitale Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und die verarbeitende Industrie nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihr Geschäft zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Über The Channel Company

The Channel Company verhilft dem IT-Kanal zu einer bahnbrechenden Leistung mit unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Ausbildung sowie innovativen Marketingdienstleistungen und -plattformen. Als Katalysator für den Kanal verbinden wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer und stärken sie. Wir können auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurückblicken und unser umfassendes Wissen nutzen, um innovative Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

© 2024. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

