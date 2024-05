Nur einen Monat nach der Digital World Premiere ist TUC.tiny bereit, sein Debüt auf der VivaTech 2024, der bedeutendsten Technologiemesse Europas zu geben. In Halle 1 des Pavillon 41 wird TUC S.r.l. seine neueste technologische Innovation erstmalig der Öffentlichkeit vorstellen: TUC.tiny®, das Modular Dashboard Konzept und das TUC.technology Angebot, das entwickelt wurde, um die Welt der Mobilität zu revolutionieren.

TUC.tiny® ist die kompakte Version Version der industrialisierten Technologie, die im letzten Jahr auf Grundlage des TUC.technology® Patents eingeführt und in über 140 Ländern veröffentlicht wurde. Sie ist derzeit Gegenstand von Kooperationen mit Branchenführern, wie ZER01NE, der Hyundai Motor Group's Open Innovation Platform zur Entwicklung von auf den Menschen ausgerichteten Fahrzeugen.

Dieses technologische Juwel basiert auf den drei Säulen von TUC: mechanische Struktur, elektronisches Management und Datenaustausch. Dank der Integration der USB-C-Technologie ist TUC.tiny® bestrebt, die Interaktion zwischen Nutzern und Fahrzeugen neu zu erfinden, um Mobilität und Alltagsleben zu vereinen.

Aufgrund der fortschrittlichen Forschung von TUC S.r.l. in der technologischen Miniaturisierung und Vereinfachung stellt TUC.tiny® nun den Kern der patentierten Technologie des Unternehmens dar, der entwickelt wurde, um die Wertschöpfungskette im Mobilitätssektor mit einem "menschenzentrierten" Ansatz zu erneuern. Dabei handelt es sich um eine ideale Lösung sowohl für die Hauptakteure der Branche als auch die Anwender, die somit eine perfekte Synthese ihrer Bedürfnisse darstellt.

Das Modular Dashboard, das entwickelt wurde, um das Potenzial von TUC.tiny® aufzuzeigen, ist eine echte leere Leinwand, die dank TUC.tiny® und TUC.technology® unendliche Male anpassbar bleibt. Eine Umgebung, um mit Leben erfüllt zu werden sowie zum Gestalten ohne Grenzen und darüber hinaus eine Umgebung, die sich funktional und flexibel an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst.

Mit TUC.tiny® und seiner erweiterten Schnittstelle einschließlich körperlicher Befestigung, elektrischer Konnektivität und Datentransfer lässt sich jedes Gerät in das modulare Dashboard Design integrieren, womit es sofort einsatzbereit ist. TUC.tiny® unterstützt durch seine USB-C-Verbindung alle Alltagsgeräte und zeichnet sich dadurch aus, dass es sich nahtlos in jedes Teil des Fahrzeugs einfügt. Seine Robustheit wird durch einen mechanischen oder elektrisch betätigten Verriegelungsmechanismus gewährleistet, wobei die Neuartigkeit der NFC-Technologie für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Die Einführung von TUC.tiny® rundet das TUC.technology® Angebot ab und markiert einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Demokratisierung der Technologie. Das Tor zu einer fortgeschrittenen Mobilitätserfahrung wird breiter, was intelligenten Objekte entgegenkommt, die der Animation unseres täglichen Lebens dienen.

TUC.tiny® und TUC.technology® verkörpern die Vision des Mobilitätsökosystems der Zukunft: vernetzt, multimodal, zirkulär und dynamisch. Diese Technologie verbindet nicht nur, sondern fasst verschiedene Bereiche unseres Lebens zusammen und macht Mobilität somit zugänglicher, anpassbarer und umweltfreundlicher.

TUC lädt jedermann ein, sich eine Welt vorzustellen und sie zu erschaffen, in der uns die Technologie verbindet, um jeden Aspekt unserer täglichen Reise zu verbessern. Das Projekt, das im Automobilsektor begann, zielt nun darauf ab, die Technologie auf neue Branchen, wie Luft- und Raumfahrt und Schifffahrt zu skalieren.

"The World Premiere of TUC.tiny® auf der VivaTech 2024 bedeutet eine wichtige Anerkennung für TUC.technology als Wegbereiter der Mobilität der Zukunft", so Ludovico Campana, Erfinder und CEO von TUC. TUC.tiny® verkörpert unser Versprechen für die Zukunft: die Vision einer Welt, in der Technologie und Mobilität personalisierte Erlebnisse ermöglichen, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind. Dies ist die Zukunft, die TUC S.r.l. erschafft: ein Mobilitätsökosystem, das von den Werten der Demokratisierung, Personalisierung und Nachhaltigkeit angetrieben wird.

TUC.tiny® und das Modular Dashboard sind für die Live-Präsentation auf der VivaTech 2024 bereit, was verdeutlicht, dass diese Vision bereits Realität ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Abschnitt "NEWSROOM" auf der Website: https://www.tuc.technology/newsroom.

ÜBER TUC.technology

TUC S.r.l. ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das eine Vorreiterrolle im Bereich der Mobilitätsinnovation einnimmt und sich auf die Entwicklung modularer Fahrzeuglösungen spezialisiert, die darauf abzielen, das Konzept des Fahrzeugs zu vereinfachen und zu revolutionieren. Das Unternehmen zeichnet sich durch technologische Exzellenz auf internationaler Ebene aus und genießt große Wertschätzung, unter anderem durch die Teilnahme an der CES in Las Vegas und Ausstellungen im Nationalen Automobilmuseum.

Mit der Einführung von TUC 3.0 setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche und kooperiert mit weltweit führenden OEMs. Erfahren Sie mehr unter http://www.tuc.technology.

