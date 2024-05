Neues Award-Programm fördert barrierefreie und zugängliche Zahnarztpraxen in ganz Europa

Mehr als ein Drittel (36 %) der Menschen mit Behinderung haben Angst oder sind frustriert, wenn sie zum Zahnarzt gehen müssen 1

Als die von Zahnärzten weltweit empfohlene Zahnbürstenmarke Nr. 1 setzt sich Oral-B dafür ein, die Zahnarztpraxis für Menschen mit Behinderung zu einem positiven Erlebnis zu machen

Oral-B startet in Zusammenarbeit mit der iADH das The Disability Champions Award Programme für zahnmedizinisches Personal in ganz Europa

Am diesjährigen Global Accessibility Awareness Day (GAAD) stellt Oral-B, im Rahmen seiner anhaltenden Mission die Mundpflege für alle zugänglicher zu machen, das Disability Champions Award Programme vor. In Zusammenarbeit mit der iADH soll das Programm dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuer Zahnarztpraxen in ganz Europa als inklusiv und positiv erleben.

Benjamin Binot, P&G Europe Oral Care Senior Vice President, announcing the launch of the Disability Champions Awards Programme and previewing the new iO2 toothbrush at Oral-B's 'Championing the Perfect Clean for All' event in Amsterdam.

Über ein Drittel (36 %) der Menschen mit sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen fühlen sich ängstlich oder sind frustriert, wenn es um den Besuch beim Zahnarzt geht. So können Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung in ungewohnten Umgebungen wie einer Zahnarztpraxis verstärkt Ängste erleben, da dies ihre normale Routine unterbricht. Auch Patienten mit Zerebralparese, und aufgrund dessen motorischen Behinderungen, können aufgrund ihrer eingeschränkten Feinmotorik Schwierigkeiten haben, ihre Zähne effektiv zu putzen.

Das Disability Champions Award Programm unterstützt daher ausgewählte Mitglieder von Zahnarztpraxen in ganz Europa dabei, die Führung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass sich die Praxis für Menschen mit Behinderungen einsetzt weil manchmal nur eine einzige Person nötig ist, um wirklich etwas zu bewirken.

Durch die Teilnahme an der erforderlichen Online-Schulung und den von der iADH und Oral-B erarbeiteten Vorschlägen zur Barrierefreiheit (verfügbar unter https://www.iadh.org/oral-b-iadh-disability-champions/) können sich Mitarbeiter von Zahnarztpraxen, die diese Anforderungen erfüllen, die Auszeichnung "Disability Champions" verdienen. Die Praxis erhält ein Abzeichen, das sie in ihrer Praxis oder sozialen Medien verwenden können, um andere zu ermutigen, auch ein "Disability Champion" zu werden. Auf der Website von Oral-B werden alle Praxen des Disability Champions Award Programm aufgeführt, um es Menschen mit Behinderungen und ihren Betreuern zu erleichtern, behindertenfreundliche Zahnarztpraxen in ihrer Nähe zu finden und sich beim Zahnarztbesuch sicherer und bestärkt zu fühlen.

"Im vergangenen Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit der iADH die Initiative The Big Rethink ins Leben gerufen. Ziel war es, neu zu denken, wie Oral-B die Mundpflege inklusiver, zugänglicher und positiver für Menschen mit Behinderungen, ihre Betreuer und alle dazwischen gestalten kann," so Benjamin Binot, P&G Europe Oral Care Senior Vice President. "Dieses Jahr wollen wir unsere Absicht in die Tat umsetzen, indem wir Zahnärzte mit dem Disability Champions Awards Programm dazu bringen, aktiv zu werden. Gemeinsam mit der iADH, mit der uns eine langjährige Partnerschaft verbindet, haben wir ein Programm entwickelt, in dem das zahnmedizinische Fachpersonal ihr Engagement für die Förderung und Verbesserung der Mundpflege von Menschen mit Behinderungen unkompliziert unter Beweis stellen kann."

Professor Pedro Diz Dios, President Elect der iADH, sagt: "Uns bei der iADH geht es um die Förderung einer gleichberechtigten zahnmedizinischen Versorgung. Wir müssen jedoch oft feststellen, dass Zahnmediziner vorgefasste Meinungen darüber haben, was ihre Praxis zu einer inklusiven, zugänglichen und positiven Praxis für Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuer macht. Wir wollen Zahnärzten dabei helfen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie einen besseren Service für alle anbieten können. Wir glauben, dass die Ernennung einer Person zum Disability Champion der Praxis dazu beitragen kann, den notwendigen Wandel voranzutreiben. Wir hoffen, dass möglichst viele Zahnarztpraxen in ganz Europa am Disability Champions Award Programm teilnehmen und eine bessere Mundpflege für alle zur Realität werden lassen."

Das Disability Champions Awards Programme wird auf der globalen Veranstaltung "Championing the Perfect Clean for All" von Oral-B vorgestellt, die vom 15. bis 16. Mai in Amsterdam stattfindet. Über 100 Medienvertreter, Zahnmediziner und Gäste mit und ohne Behinderungen bekommen exklusive Einblicke in das Programm, hören inspirierende Geschichten von den ersten "Disability Champions" und erfahren, wie Oral-B Menschen mit Behinderungen eine bessere Mundpflege ermöglichen will sowohl in der Zahnarztpraxis als auch zu Hause. Oral-B wird außerdem eine Vorschau auf eine neue Zahnbürste geben, mit der die revolutionäre iO-Technologie einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht wird.

Das jüngste Modell der iO-Series wurde entwickelt, um Nutzern von Handzahnbürsten den Umstieg auf elektrische Zahnbürsten zu erleichtern. Die Mikrovibrationen der iO-Technologie von Oral-B sorgen für ein intuitives Reinigungserlebnis, welches Plaque effektiv bekämpft und dabei sanft zum Zahnfleisch ist. Der von Zahnärzten inspirierte runde Bürstenkopf umschließt die Zähne vollständig und entfernt 100 mehr bakteriellen Zahnbelag als herkömmliche Handzahnbürsten, selbst in schwer zugänglichen Bereichen des Mundes. Außerdem wird mit dem neuen iO Modell ein neuer Bürstenkopf mit intelligenten Borsten vorgestellt, der durch einen Farbwechsel der Borsten indiziert, wann es Zeit ist, diesen zu wechseln.

1 Die Oral Health Disability European Study (2022) befragte 5.000 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien

Für die Oral Health Disability European Study (2022) wurden 5.000 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien befragt. Die Studie wurde von Reputation Leaders im Auftrag von Oral-B durchgeführt.

Weitere Informationen über das Disability Champions Awards Programme erhalten Sie hier. Die Website enthält relevante und hilfreiche Inhalte für Menschen mit Handicap, ihre Betreuer und Familien sowie für die Fachwelt.

Über Oral-B®

Oral-B® kann bereits auf eine 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken und ist heute weltweiter Marktführer im Bereich Zahnpflege. Damals wie heute überzeugt Oral-B® mit innovativen Produkten und fortschrittlicher Technik nicht nur Verbraucher:innen zwischen den Jahren 2000 und 2018 siegte zehnmal in Folge bei Stiftung Warentest jeweils eine elektrische Zahnbürste von Oral-B®. Und auch 68% der deutschen Zahnärzt:innen vertrauen Oral-B® zur eigenen Zahnpflege. blend-a- med steht seit über 65 Jahren für hochwirksame und schonende Zahncremes für Erwachsene und Kinder und ist heute die bekannteste Zahncrememarke Deutschlands. Seit der ersten medizinischen Zahncreme Deutschlands im Jahr 1951 setzt die Marke stets neue Maßstäbe auf dem Gebiet des chemischen Biofilm-Managements und entwickelt in Zusammenarbeit mit Zahnärzt:innen Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Patient:innen abgestimmt sind. Oral-B® und blend-a-med sind Teil von Procter Gamble (P&G), das weltweit in 70 Ländern tätig und eines der führenden Unternehmen in Sachen Pflege und Erhaltung der Gesundheit ist.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Über International Association of Disability and Oral Health (iADH)

Die iADH ist eine global agierende Organisation mit über 8.000 Mitgliedern aus allen Gesundheitssektoren und sozialen Einrichtungen, die mit Menschen mit Behinderung und deren Zahngesundheit in Verbindung stehen. Innerhalb der iADH teilen Expert:innen wissenschaftliche Erkenntnisse, klinische Ansätze und Erfahrungswerte zur Reduzierung von Barrieren im Bereich der Mundgesundheit und Zahnpflege von Menschen mit Behinderung.

