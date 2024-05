Cognite Data Fusion auf Google Cloud wird fortschrittliche KI- und maschinelle Lernwerkzeuge bereitstellen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die digitale Transformation in allen Branchen voranzutreiben.

Cognite, ein weltweit anerkannter Marktführer für industrielle Software, gab heute bekannt, dass sein Flaggschiffprodukt für Industrial DataOps, Cognite Data Fusion,jetzt in der Google Cloud in Saudi-Arabien verfügbar ist. Diese strategische Zusammenarbeit kombiniert das führende Datenmanagement und die sichere, vertrauenswürdige künstliche Intelligenz (KI) von Cognite mit der leistungsstarken Infrastruktur und den Datenanalysefähigkeiten von Google Cloud. So können Kunden ihre Daten nahtlos in die Cloud migrieren und Skalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit gewährleisten, während Kunden in Saudi-Arabien einen einfachen Zugriff auf ihre komplexen Industriedaten erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240513320315/de/

Cognite Data Fusion® Now Available on Google Cloud in Saudi Arabia (Graphic: Business Wire)

Cognite Data Fusion wird seine eigenen umfassenden Funktionen zur Kontextualisierung und generativen KI (gen AI), die speziell für komplexe Industriedaten entwickelt wurden, auf die fortschrittlichen KI- und Machine-Learning-Tools von Google Cloud aufsetzen eine leistungsstarke Kombination, um verwertbare Erkenntnisse zu liefern, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die digitale Transformation in Branchen wie Energie, Fertigung und Logistik voranzutreiben.

"Wir sind begeistert, dass wir die Daten- und KI-Angebote von Cognite den Kunden von Google Cloud in Saudi-Arabien zur Verfügung stellen können", sagte Dr. Francois Laborie, Executive Vice President von Cognite. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Partnerschaft und unserem Engagement für das Königreich. Die Macht der Daten und der KI von Cognite und Google Cloud ermöglicht die Transformation der Branche durch Lösungen, die unseren Kunden einen geschäftlichen Nutzen bringen."

"Wir freuen uns, mit Cognite zusammenzuarbeiten, um den Kunden von Google Cloud in Saudi-Arabien ihre fortschrittliche Plattform für industrielle Daten zur Verfügung zu stellen", sagte Abdul Rahman Al Thehaiban, Managing Director, Middle East, Turkey and Africa, Google Cloud. "Durch die Nutzung der skalierbaren und sicheren Infrastruktur von Google Cloud wird Cognite Data Fusion die Kunden in die Lage versetzen, die Macht ihrer Daten zu nutzen, um intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen."

Die erstklassigen Gen-KI-Funktionen von Cognite Data Fusion, die auf industrielle Anwendungsfälle zugeschnitten sind, ermöglichen es Kunden, synthetische Daten zu generieren, Szenarien zu simulieren und Abläufe zu optimieren, um letztendlich die Entscheidungsfindung und die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Im Königreich und in der weiteren MENA-Region wird Cognite Data Fusion von CNTXT, einem Joint Venture zwischen Saudi Aramco und Cognite, auf den Markt gebracht. Diese Partnerschaft verbindet das fundierte Wissen von CNTXT über die regionale Industrielandschaft mit der Spitzentechnologie von Cognite und bietet den Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen. "Cognite Data Fusion ist bereit, die Art und Weise zu revolutionieren, wie die Branchen des Königreichs Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen. Cognite Data Fusion bietet weltweit führende Gen-KI-Fähigkeiten, die auf industrielle Sektoren zugeschnitten sind", sagte Abdullah Jarwan, CEO von CNTXT.

Cognite Data Fusion auf Google Cloud ist jetzt für Kunden in Saudi-Arabien verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.cntxt.com.

Über CNTXT:

CNTXT, ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco und Cognite, ist ein führendes Unternehmen für digitale Transformation mit Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien. CNTXT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen durch Technologie und Innovation zu stärken. Das Unternehmen nutzt strategische Partnerschaften und ein Netzwerk von Wiederverkäufern, um die digitale Transformation im öffentlichen und privaten Sektor des Königreichs zu beschleunigen.

Über Cognite

Cognite sorgt dafür, dass generative KI für die Industrie funktioniert. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung sowie Energieversorgung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, vertrauenswürdige Echtzeitdaten bereitzustellen und die Abläufe ihrer umfangreichen Anlagen sicherer, nachhaltiger und gewinnbringender zu verwalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare industrielle DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion®, die es allen Entscheidungsträgern, vom Außendienst bis hin zu Remote-Betriebszentren, ermöglicht, mit Leichtigkeit auf komplexe Industriedaten zuzugreifen und diese verständlich zu machen, in realen Situationen zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft aufzubauen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240513320315/de/

Contacts:

Giedre Malinauskaite

giedre@cntxt.com

+966 57 0489987