Ubitus K.K. (im Folgenden Ubitus), ein führender Anbieter für Cloud Gaming Technologie, wird an der Viva Technology 2024 teilnehmen, dem größten Startup- und Tech Event, das vom 22. bis zum 25. Mai auf dem Paris Expo Porte de Versailles stattfindet. Besucher können die innovativen Lösungen von Ubitus am Stand D38 im TTA Pavilion, Halle 1 besichtigen, wo Sie Ihrer Kreativität mit den KI-Lösungen von Ubitus freien Lauf lassen können.

Innovative Demonstrationen am Stand von Ubitus

Ubitus präsentiert seine KI-Technologie, die jedem mehr Kreativität und Produktivität bringt. Dazu gehören das Debüt von Ubi-chan in Französisch und UbiArt, dem Tool basierend auf generativer KI für bildende Kunst. Ubi-chan, Ubitus' KI V-Tuber, wird mit Anwesenden interagieren und so die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz im Bereich Unterhaltung unter Beweis stellen. Darüber hinaus wird Ubitus auf dem Event UbiArt enthüllen und dabei einzigartige "local Style Models" wie den Taiwan Night Market darstellen. Dank der vielseitigen Anwendungen dieser Technologie lässt sich kulturell wertvolle digitale Kunst kreieren.

Keynote-Reden von CEO Wesley Kuo

Cloud vs Console: Die Zukunft der Gaming Plattformen

Der CEO von Ubitus, Wesley Kuo wird auf der VivaTech als offizieller Redner auftreten. Er wird über das Thema "Cloud vs Console: Die Zukunft der Gaming Plattformen" am 23. Mai von 9:45 bis 10:30 Uhr auf Bühne 2 sprechen. An dieser Runde nehmen Michael Fan, Partner von Galaxy Interactive, und Joe Tidy, Cyber Korrespondent der BBC News, teil. Sie diskutieren zentrale Themen der Gaming-Industrie wie transformatives Potenzial der Cloud-Technologie im Vergleich zu traditionellen Konsolenplattformen, Einfluss auf die Marktdynamik, die Vorteile von Abo-basierten Modellen und die Auswirkungen für Datenschutz und Vielfalt der Spiele. Mehr Details zu der Gesprächsrunde finden Sie hier: https://vivatechnology.com/sessions/4a3a33b1-f2f0-ee11-aaf0-000d3a2b945f.

Einführung in die KI-Lösungen von Ubitus

Darüber hinaus wird Wesley Kuo an demselben Tag um 14:00 Uhr auf der Hauptbühne im TTA Pavilion (Stand D38) eine zweite Präsentation abhalten. Thema sind die KI-unterstützten Initiativen von Ubitus.

Mit der Teilnahme auf der VivaTech 2024 beweist Ubitus sein Engagement für Innovation und betont seine Rolle für die Zukunft der Digitalunterhaltung und KI-Anwendungen. Mit Ubi-chan für Interaktionen mit Besuchern auf Französisch und UbiArt, das lokale Kulturen am Beispiel von taiwanesischer Esskultur vorführt, wird Ubitus einen wichtigen Beitrag zu diesem globalen Tech Event erbringen.

Besuchen Sie uns auf der Viva Technology 2024, um sich mit den innovativen Lösungen von Ubitus einen Eindruck von der Zukunft der Technologie zu verschaffen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und möchten mit Ihnen unsere Vision von einer verbundenen Welt teilen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Ubitus K.K..

Über Ubitus K.K.

Ubitus K.K. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Lösungen, GPU-Virtualisierung und Cloud-Streaming-Plattformen spezialisiert. Wir bieten außergewöhnliche Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Dienstleistungen.

Mithilfe von GPU hat Ubitus zahlreiche KI-Lösungen entwickelt, wie UbiGPT (Taiwan LLM), Ubi Anchor (AI Anchor), Ubi-chan (AI Character) und UbiArt (Software für die Generierung von Bildern). Ubitus liefert maßgeschneiderte Lösungen, um die Anforderungen von Kunden in unterschiedlichen Branchen zu erfüllen. Unser Ziel ist es, KI-Anwendungen für bestimmte Zwecke zu entwickeln, sodass für jeden Fall eine angemessene Lösung entsteht.

Mit Ubitus' Cloud-Gaming-Lösungen können Nutzer auf beliebigen Geräten über eine Internetverbindung AAA-Erfahrungen beim Spielen sammeln. Unser umfassendes Game Development Kit (GDK) bietet patentierte Technologie für eine schnelle Bereitstellung. Dies kommt internationalen Kunden zugute, die sich für Cloud Gaming interessieren, einschließlich Gaming-Plattformen für Konsolen, Telekomanbietern und Spieleentwicklern.

Was Metaverse-Lösungen angeht, verfügt Ubitus über umfangreiche Erfahrungen bei der globalen Bereitstellung über die Cloud via GameCloud®-Technologie. Ubitus kann interaktive Medieninhalte für Plattformbetreiber und Entwickler von digitalem Content auf zahlreichen Geräten streamen. So machen Nutzer fesselnde Erfahrungen und das Metaverse wird für sie attraktiver.

