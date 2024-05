© Foto: AdobeStock



Von Anfang November bis Mitte April verdoppelte sich der Aktienkurs der Kanadier auf 8 US-Dollar. Doch das Ende der Rallye ist noch nicht in Sicht, denn Hudbay Minerals haussiert weiter. Steht der Kupferpreis vor der Eskalation? Besondere Spannung verspricht die aktuelle Konstellation bei Kupfer. Das Industriemetall rückt immer stärker in den Fokus. Die Aussicht auf ein Defizit hält die Rallye am Laufen. Das Ringen der BHP Group um eine Übernahme von Anglo American heizt die Preisrallye darüber hinaus an. Und mit jedem überwundenen Widerstand zieht Kupfer das Interesse technisch orientierter Investoren auf sich. Die Hausse nährt die Hausse! Der Ausbruch über die 4,5 US-Dollar / lb löste …