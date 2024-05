FPT Software, einem weltweit führenden IT-Unternehmen, wurde die risikobasierte 2-Jahres-Zertifizierung (r2) von HITRUST für sein Webservice-System, sein Datenbanksystem und sein Bereitstellungssystem erteilt. Dies ist das zweite Mal in Folge, dass FPT Software diese Anerkennung erhalten hat und unterstreicht damit sein kontinuierliches Engagement für höchste Standards beim Datenschutz und Risikomanagement.

HITRUST Risk-Based, 2-year (r2) Certification validates FPT Software is committed to strong cybersecurity and protecting sensitive data. (Graphic: Business Wire)