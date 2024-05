FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Mai 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen

06:50 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Südzucker, Jahreszaheln (detailliert) (10.0 h Bilanz-Pk) 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Aegon, Q1 Trading Update

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Züblin, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Branicks Group, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Freenet, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung, Fürth

10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Bank Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg 10:00 DEU: Sartorius/Sartorius Stedim Biotech, Capital Markets Day 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung, Jena

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung, Brunnthal

11:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Hauptversammlung

12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung

14:00 USA: Universal Music Group, Hauptversammlung

16:00 USA: Dow, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Alstria Office Reit, Q1-Zahlen (14:00 h Pressecall) DEU: PVA TePla, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 3/24 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 4/24

08:30 CHE: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/24

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 5/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:15 USA: Industrieproduktion 4/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag

+ Themen u.a.: 75 Jahre Europarat, 75 Jahre Grundgesetz, Änderung Bafög-Gesetz, Menschenrechtspolitik der Bundesregierung, Steuersenkungen, gesetzliche Rentenversicherung, Änderung des Cannabis- und des Straßenverkehrsgesetzes

09:30 DEU: Pressefrühstück Konjunkturentwicklung Bauwirtschaft u.a. mit dem Vorsitzenden der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer Erstmals wird eine Aussicht für die Konjunkturentwicklung 2024 der gesamten Bau- und Ausbaubranche vorgestellt. Wie werden sich Umsatz und Beschäftigtenzahlen entwickeln? Wie geht es im Wohnungsbau weiter?

10:00 DEU: Kongress unter dem Motto «Quo vadis, Deutschland - wackelt der Wirtschaftsstandort?» Dabei geht es u.a. um Fragen der Wettbewerbsfähigkeit am Wirtschaftsstandort Deutschland, den Umgang mit künstlicher Intelligenz, den starken Wettbewerb in anderen Ländern und um den Abbau bürokratischer Hürden. Mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher.

DEU: Jahreskongress und eSummit des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) + 10.00 Pressegespräch im Vorfeld des eSummit mit ZVEI-Präsident Gunther Kegel und Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung, Wolfgang Weber Teilnehmer u.a. Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Bundesfinanzminister Christian Lindner, SPD-Parteivorsitzende Sasika Esken und CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz + 11.30 Rede Lemke

+ 12.00 Rede Lindner



14:30 DEU: Forum Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Wie weiter mit der Schuldenbremse?» u.a. mit DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Saarlands Finanzminister Jakob von Weizsäcker

DEU: Ergebnis der Steuerschätzung

+ 15.00 Pk mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

15:45 DEU: 75-jähriges Jubiläum des Bundesverbandes der Freien Berufe mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP)

DEU: EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton zu Gesprächen in Berlin EU-Kommissar Breton trifft sich mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). °





