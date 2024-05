Die Artischockenerzeuger in dem Guadalentín-Tal, in der Region Murcia, in Spanien, beenden trotz des fehlenden Regens eine hervorragende Saison in Bezug auf Preise und Menge. Dies geht aus einem Artikel von Fructidor.com hervor. Bildquelle: Pixabay Placido Pérez-Chuecos, Präsident von Coag, gab an, dass die Preise pro Kilo zwischen November und Dezember Rekordwerte von drei...

Den vollständigen Artikel lesen ...