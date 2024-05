Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Swiss Re gibt Änderungen im Group Executive Committee bekannt



16.05.2024 / 07:01 CET/CEST





Ivan Gonzalez, bisher CEO Reinsurance China, ersetzt Andreas Berger als CEO Corporate Solutions

Moses Ojeisekhoba, CEO Global Clients and Solutions, wird Aufgaben ausserhalb von Swiss Re wahrnehmen

Zürich, 16. Mai 2024 - Swiss Re gab heute die Ernennung von Ivan Gonzalez, CEO Reinsurance China, zum CEO Corporate Solutions bekannt. Er tritt die Nachfolge von Andreas Berger zum 1. Juli 2024 an. Gleichzeitig wird er Mitglied des Group Executive Committee.

Ivan Gonzalez ist derzeit CEO Reinsurance China und China Country President, verantwortlich für die Geschäftsbereiche Property & Casualty sowie Life & Health. Zuvor leitete er die Geschäftseinheit Corporate Solutions in der Region Amerika, von 2017 bis 2021 als Verantwortlicher für Nordamerika und von 2011 bis 2016 als Verantwortlicher für Lateinamerika. Zuvor war er im Asset Management und im Strategiebereich des Unternehmens tätig. Er kam 2001 im Rahmen eines Graduates-Programms zu Swiss Re. Ivan Gonzalez hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Universidad de los Andes in Bogota und einen Master in Business and International Affairs von der Columbia University in New York. Er wird im Juli von Peking nach Zürich umziehen.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Ich freue mich, dass wir einen so starken internen Nachfolger für die Leitung von Corporate Solutions finden konnten. Ivan verfügt über umfassende Erfahrung im Corporate-Solutions-Bereich, nachdem er dort zehn Jahre lang Führungspositionen innehatte und dabei half, die Geschäftseinheit von einem allgemeinen Kapazitätsanbieter zu einem spezialisierten Risikopartner weiterzuentwickeln. Er bringt ausserdem eine globale Denkweise, einzigartige internationale Erfahrung - er hat in Peking, Singapur, New York, São Paulo und Zürich gearbeitet - und erwiesene Führungsqualitäten in die Rolle ein.»

Moses Ojeisekhoba, CEO Global Clients and Solutions, wird per 31. August 2024 von seiner Position zurücktreten und Aufgaben ausserhalb von Swiss Re wahrnehmen.

Christian Mumenthaler dazu: «In den letzten 12 Jahren hat Moses einen grossen Beitrag zum Erfolg von Swiss Re geleistet. Nachdem er in seinen ersten Jahren im Unternehmen unser Geschäft in Asien erheblich ausgebaut hatte, trug er massgeblich zu der starken Position bei, die unsere Rückversicherungseinheiten heute aufweisen. Moses war der Architekt unserer Reinsurance-Solutions-Einheit, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, und spielte eine Schlüsselrolle für den Erfolg der Umstrukturierung der Gruppe im Jahr 2023. Er leitete auch die strategische Überprüfung von iptiQ, die zur Folge hatte, dass Swiss Re heute ihre Absicht angekündigt hat, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen. Im Namen der gesamten Geschäftsleitung möchte ich Moses für seine herausragende Führung, seinen Einsatz und sein Engagement danken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»

Die Sparten innerhalb der Geschäftseinheit Global Clients and Solutions von Swiss Re werden anderen Bereichen der Gruppe zugeordnet.

