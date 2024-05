The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2024ISIN NameXS1069549761 BQUE F.C.MTL 14/24 MTNUS31429LAF85 FEDERAT.CAIS 21/24 FLRUS65562QBL86 NORD.INV.BK 19/24XS2001187405 STAND.CHAR. 19/25 FLR MTNUS195325BD67 COLOMBIA 04/24XS1069448220 ONTARIO PROV. 14/24 MTNUS02005NBH26 ALLY FINANC. 19/24XS2328508846 REDSUN P.G. 21/24DE000HLB49J3 LB.HESS.THR.CARRARA05W/23CH0249088136 PFBK SCHW.HYP. 14-24 596CH0240109618 GZO AG 14-24XS1965536656 GN STORE NRD 19/24 ZO WWES0000101602 COMUNIDAD MADRID 14-24AT0000A178C2 ERSTE GP BNK 14-24MTN1301