News von Trading-Treff.de Die Allzeithochs am Aktienmarkt wurden gestern neu definiert. Die Wall Street und der DAX steigen im Gleichlauf an. Trading-Ideen am Donnerstag den 16.05.2024 Auf die Konsolidierung folgten neue Rekorde Nachdem der DAX zum Wochenauftakt zwei schwächere Tage zeigte, wurde die Konsolidierung bereits am Dienstagabend abgeschlossen. Dies zeigte der Bruch der Trendlinie an, welche wir in der gstrigen Morgenanalyse zum 15.05.2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...