Der DAX hat am Mittwoch bei 18.893 Punkten ein neues Rekordhoch erzielen können. Letztendlich ging er mit einem Plus von 0,8 Porzent auf 18.839,36 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Donnerstag dürften der deutsche Leitindex weiter Gas geben. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher bei erstmals knapp über 18.900 Punkten.Beflügelt wird der DAX genauso wie die US-Indizes am Vortag von den jüngsten Inflationszahlen. Hier hatte sich der Preisauftrieb im April etwas abgeschwächt, ...

